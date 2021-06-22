شقيقة زعيم كوريا الشمالية ترد على إشارة واشنطن: توقعاتكم خاطئة

قالت كيم يو-جونج شقيقة زعيم كوريا الشمالية، إن واشنطن لديها توقعات خاطئة، بعدما وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي تعليقات كيم جونج أون حول الحوار مع الولايات المتحدة بأنها "إشارة مثيرة للاهتمام".

تأتي تصريحات كيم يو-جونج، بعد يوم من تصريح الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية سونج كيم، بأن الولايات المتحدة عرضت الاجتماع مع كوريا الشمالية "في أي مكان وفي أي وقت دون شروط مسبقة"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقالت شقيقة كيم، التي برز نجمها في الساحة السياسية الكورية الشمالية مؤخرا، إن "التوقعات التي اختاروها بطريقة خاطئة، ستدفعهم إلى مزيد من خيبة الأمل"، في إشارة إلى الساسة الأمريكيين، مضيفة أنه "يبدو أن الولايات المتحدة قد تفسر الموقف بطريقة تحقق لها الراحة".

وكان الزعيم الشمالي كيم جونج-أون قد اختتم الاجتماع العام لحزب العمال، ودعا بلاده إلى الاستعداد للحوار والمواجهة مع الولايات المتحدة.

وتعليقا على تصريحات كيم، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان الأحد الماضي، إن تصريحات كيم "إشارة مثيرة للاهتمام".