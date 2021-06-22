سقوط 10 مقاطعات في 7 أقاليم أفغانية بأيدي طالبان

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سيطر مسلحو طالبان على ما لا يقل عن 10 مقاطعات في سبعة أقاليم مختلفة عبر أفغانستان المحاصرة بالقتال وأعمال العنف، بينما يواصل المتمردون كسب الأرض فى الوقت الذى تنسحب فيه القوات الأجنبية.

وقال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن المسلحين سيطروا على مقاطعتي "نهرين" و"بغلان المركزي" في إقليم بغلان الشمالي.

وبحسب عضوي المجلس المحلى عبد الولي راجي وشمس الحق باراكزاي، فإن القتال لا يزال مستمرا في المنطقة الثانية للشرطة في مدينة بول الخمري عاصمة الإقليم.

وفي الوقت ذاته، قال مسؤولون محليون إنه تم التخلى عن مقاطعة خماب في إقليم جوزجان الشمالي خلال الليل وسقط فى أيدى المتمردين دون أي مقاومة.

وذكر نائب محافظ جوزجان إن القضية قيد التحقيق لمعرفة سبب ترك المقاطعة دون تنسيق مع الحكومة المحلية.

كما سقطت مقاطعة كوشنده في إقليم بلخ الشمالي في أيدي طالبان، وفقًا لعضو المجلس المحلي محمد آصف مهمند وعضوة البرلمان عن الإقليم فوزية حميدي.

وقال عضوا المجلس المحلى عمر الدين والي وغلام رباني رباني إن طالبان سيطرت أيضًا على ميناء شير خان التجاري في إقليم قندز الشمالي.

ويربط الميناء المقاطعة مع طاجيكستان المجاورة.

ومنذ بداية الانسحاب الرسمي للولايات المتحدة وقوات الناتو الأخرى في الأول من مايو، سقط ما لا يقل عن 60 مقاطعة في أيدى طالبان.

ويوجد في أفغانستان 34 إقليما وحوالي 400 مقاطعة. وتعمل مراكز المقاطعات كوحدات إدارية من المستوى الثانوي أى بمستوى إدارى واحد أقل من الأقاليم.