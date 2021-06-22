عندما تتخذ قرارا بالزواج، فإنك تشعر بأنك اجتمعت أخيرا بنصفك الآخر، الونيس الذي لن يتركك أبدا، فأنت له وهو لك، سيتحدث معك دائما، وسيشاركك فرحك وحزنك، ولن توجد ليالي ستشعر خلالها بالوحدة بعد اليوم، لكن للأسف هذا ليس ما يحدث في معظم الزيجات حاليا، حيث تجد نفسك متزوجا ولكنك تشعر بالوحدة القاتلة.

تشعر السيدات بالوحدة خلال الزواج أكثر من الرجل، ولكن الكثير من الأزوج يعانون من هذا الشعور في العموم، وفيما يلي نستعرض الأسباب التي قد تجعلك تشعر بأنك وحيدا وزوجك أو زوجتك بجانبك، هذا بحسب ما نشر في الموقع الأمريكي "لايف هاك".

1. إذا كنت تخشى زوجك / زوجتك

إذا كان شريك حياتك شخص عنيف، يقوم بتعنيفك لفظيا أو جسديا، فإنك ستتجنبه في معظم الأوقات حتى تسلم من لسانه أو من يده، وهذا الشخص في الأغلب يبعدك تدريجيا عن أصدقائك وعائلتك، حتى يسيطر عليك، فحتى عندما تشعر بالحزن، فلن تجد أي شخص حولك لتلجأ إليه، لا تستطيع اللجوء إلى شريك حياتك بالطبع لقسوته عليك، ولا حتى العائلة أو الأصدقاء، فتشعر بأنك تعيش بمفردك في الحياة.

2. عندما يكون لديكما جدول عمل وأولويات مختلفة

ربما يعمل الزوج في عمل يقتضي سهره خارج المنزل طوال الليل، بينما تعمل الزوجة في عمل يقتضي خروجها من المنزل طوال النهار، فلا يتقابل الزوجان سوى ساعة واحدة في اليوم، ومن الممكن ألا يلتقيا أبدا، أو من الممكن أن تهتم الزوجة بالأطفال طوال اليوم على حساب وقت الزوج، فلا يتشاركان الوقت وحدهما، وهذا كله يسبب خلل في العلاقة بين الزوج والزوجة، ويشعر كلا منهما بأنه يعيش مع رفيق سكن، وليس شريك حياة يتشارك معه كل شيء، بل ربما هما لا يعرفان شيئا عن بعضهما البعض.

3. نقص الدعم العاطفي

تعتقد بعد الزواج أن الميزة الأعظم التي حظيت بها هي وجود شخص تشاركه حزنك، ويدعمك وقت الشدة، ولكن تنتابك صدمة كبيرة عندما تتعرض لموقف صعب ولا تجد شريكك بجانبك، فعلى سبيل المثال ربما يتوفى والدك الذي كان مقربا منك، وتجد شريكك يقول لك، لا تحزن لقد عاش حياة طويلة وهو في مكان أفضل، وأنت لا تريد أن يواسيك شريكك مثل البقية، بل تريد أن يدعمك عاطفيا وأن يشعر بكم الألم الذي تشعر به، وإذا خذلك شريكك عاطفيا مرة بعد مرة، فستشعر بالوحدة في النهاية.

4. لا يوجد وقت لكي تكونا معا

من الممكن أن تقضيا كل لحظة معا، ولكن معا في العمل، أو معا مع الأطفال، وليس معا مع بعضكما البعض، فإذا كنتما تعرفان كل شيئا عن بعضكما البعض قبل الزواج، عليكما أن تدركا أن الناس تتغير مع الوقت، فشريكك قد تعرف على أصدقاء جديدة، اكتسب مهارات جديدة، أصبح له هوايات جديدة، ومن الممكن أنكم أصبحتم شخصين مختلفين عن بعضكما البعض، ولكنكما لن تعلما ذلك، فقط ستشعر بأنك وحيد، بعيدا عن شريكك الذي أصبحت لا تعرفه جيدا.

5. الجروج القديمة لم تلتئم

إذا حدثت بعض المشكلات الكبيرة بين الزوج والزوجة، وسببت داخل أحداهما جرحا ولم يتم مداواة هذا الجرح، وغلق هذه الصفحة نهائيا، فسيكون هذا الجرح هو الحاجز بين الزوجين، وسيشعر كلاهما ببعد كلا منهما عن الآخر، حتى ولو أنه لا توجد مشكلة، ولكن سيسود التوتر كل شيء، وتدريجيا لن يتسطيع طرف بالبوح للطرف الآخر بأي شيء، وسيشعر كل منهما بالوحدة.