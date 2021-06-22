تقارير: إكسون موبيل تعتزم شطب 10% من الوظائف لديها

قالت مصادر مطلعة إن شركة النفط الأمريكية العملاقة إكسون موبيل كورب تعتزم خفض الوظائف المكتبية لديها بما يتراوح بين 5 و10% خلال الفترة من ثلاث إلى خمس سنوات مقبلة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركة سوف تستخدم نظام "تقييم الأداء" الخاص بها في تنفيذ خطة شطب الوظائف وبالتالي فإنها ستشمل فقط الموظفين الأقل كفاءة عن زملائهم. لذلك لن يتم تصنيف هذه العملية باعتبارها تسريح لعمال. في الوقت نفسه فإن عملية التقييم الخاصة بالعام الحالي مازالت جارية لكن لم يتم إبلاغ الموظفين بالنتيجة.

وقال كيسي نورتون المتحدث باسم إكسون موبيل "عملية تقييم الأداء السنوية لدينا تتم طوال الشهور العديدة الماضية... عندما لا يساهم الموظفون في العمل بأقصى قدرة لديهم، فقد يحتاجون إلى الاشتراك في خطة لتحسين الأداء. هذه هي العملية التي تتم منذ سنوات عديدة. وهي تستهدف تحسين الأداء. وهذه العملية لا ترتبط بإجراءات خفض العمالة".

كانت إكسون موبيل قد أعلنت في العام الماضي عن خطة لخفض العمالة لديها على مستوى العالم بمقدار 14 ألف عامل بنهاية 2021. وكان عدد العاملين في الشركة حتى منتصف 2020 حوالي 72 ألف عامل على مستوى العالم.