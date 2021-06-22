الصحة العراقية تكشف أعداد المصابين والوفيات بكورونا من الكوادر الطبية

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 214 وفاة وأكثر من 38 ألف إصابة بين الأطباء والعاملين في المجال الصحي منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) عن مدير الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي قولها، إن الوزارة لم تقم بصرف الحوافز التي صوت عليها مجلس الوزراء للمتصدين للوباء أو تخصيص أراض لهم.

يذكر أن وزير الصحة السابق حسن التميمي، أعلن موافقة مجلس الوزراء على صرف مكافأة 10 ملايين دينار لأسر ضحايا كورونا من منتسبي وزارة الصحة، تقديرا لجهودهم من أجل سلامة المصابين، مع منحهم المخصصات التي تتناسب مع حجم التحديات والتضحيات.