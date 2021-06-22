محكمة العدل الأوروبية تقضي بحق فنزويلا في الاستئناف ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي

قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء بحق فنزويلا في الاستئناف ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة عليها، لتبطل بذلك حكما قضائيا سابقا، وتعطي كراكاس بصيصا من الأمل في معركتها لاسقاط الإجراءات العقابية التي تم اتخاذها ضدها.

ووجدت محكمة العدل الأوروبية أن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وهي ثاني أعلى محكمة في التكتل، جانبها الصواب عندما قضت عام 2019 بأن الدعوى التي أقامتها فنزويلا غير مقبولة، حسبما جاء في بيان صحفي.

وذكرت محكمة العدل الأوروبية أنه يتعين النظر إلى فنزويلا باعتبارها شخصية قانونية على صلة مباشرة بالقضية. كما خلص قضاة محكمة العدل، ومقرها في لوكسمبرج، إلى أن المحكمة العامة أخطأت عندما قضت بأن العقوبات لا تؤثر على الوضع القانوني لفنزويلا.

ويذكر أن القرار الذي اصدرته محكمة العدل الأوروبية اليوم لا يبطل العقوبات المفروضة على فنزويلا، ولكنه يحيل القضية مرة أخرى إلى المحكمة العامة للبت في الدعوى الرئيسية بشأن الغاء الإجراءات العقابية.

وتتعلق العقوبات، التي كانت قد فرضت في البداية عام 2017، بحظر تصدير السلاح أو أي معدات يمكن استخدامها في أعمال القمع الداخلية إلى فنزويلا.

وفي وقت لاحق، فرضت على عشرات المسؤولين الفنزويليين عقوبات تتعلق بتجميد الأرصدة ومنع السفر.

وتشهد فنزويلا صراعا على السلطة بين حكومة الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة بزعامة خوان جوايدو.

ويحظى مادورو بدعم الصين وروسيا وكوبا وبوليفيا ونيكاراجوا، بينما يتمتع جوايدو بتأييد عدد من دول أمريكا اللاتينية والدول الأوروبية فضلا عن الولايات المتحدة.

وتسببت الأزمة السياسية في تداعيات اقتصادية خطيرة بالنسبة للدولة الغنية بالنفط، مما تسبب في حدوث أزمة انسانية.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن عقوباته تستهدف الضالعين في أعمال القمع، ولا تمس عامة الشعب.

وبدأت كراكاس معركتها القضائية ضد هذه الإجراءات العقابية عام 2018.