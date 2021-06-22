نظمت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة دمياط، بالتعاون مع وحدة السكان بالمحافظة، والمجلس القومي للمرأة ومديرية الصحة، وإدارة تنظيم الأسرة، إقامة يوم ترفيهي بالمدينة الصديقة للنساء، والتي تعتبر الأولى من نوعها، بعد افتتاحها مطلع الأسبوع الماضي، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.



وقالت مروة نبيل، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، أن الفعالية تضمنت عقد ندوة صحية خاصة بتنظيم الأسرة والصحة النفسية للأم والطفل، وعرض فيلم "بين بحرين" لمناهضة ختان الإناث.

كما تم تنظيم ندوه توعوية نظمتها وحدة السكان بالاشتراك مع إدارة تنظيم الأسرة والتثقيف الصحي بمديرية الصحة عن الأثر الاقتصادي لتنظيم الأسرة والتغذية الصحية، وأهمية الفحص والشوري قبل الزواج، كما تناولت الندوة مدي أهمية لقاح كورونا وخاصة لكبار السن، والأمراض المزمنة، وتم فتح باب النقاش والاستفسارات من جانب الحاضرين في الندوة، وتم فتح باب النقاش والاستفسارات من جانب الحاضرين في الندوة.



كما تم إقامة حفل غنائي، تخلله إلقاء قصائد شعرية من الأطفال الموهوبين رواد المكتبة، وعرض مسرح عرائس، كما كرم المجلس القومي للمرأة، الطالبة مريم ابراهيم صالح، الحاصلة على المركز الأول في الصف الثالث الإعدادي.