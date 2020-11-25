 وزير الصحة الروسي: بدء استخدام لقاح سبوتنيك لايت المضاد لكورونا خلال أيام - بوابة الشروق
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وزير الصحة الروسي: بدء استخدام لقاح سبوتنيك لايت المضاد لكورونا خلال أيام

موسكو - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 9:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 9:34 ص

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أنه سيتم البدء في استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال الأيام القادمة.

وأشار موراشكو في تصريحات له -حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إلى ارتفاع عدد الراغبين في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مقاطعة موسكو خلال الأيام الماضية، مضيفا أن "حملة التطعيم من شأنها تحقيق السيطرة على انتشار الفيروس في كل المناطق".

وكان موراشكو قد أعلن أمس أن روسيا ما زالت تشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قائلا: "شهدنا العام الماضي ارتفاعًا في معدل الإصابة بفيروس كورونا، لكن حدث تراجع في مرحلة معينة، والآن، نشهد مرة أخرى ارتفاعًا في الإصابات".


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