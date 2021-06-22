رئيس مجلس الاتحاد الروسي: قلقون من وضع تفشي كورونا في بلادنا

أعربت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا لليبرلمان)، فالنتينا ماتفيينكو، عن قلقها من وضع تفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، داعية المواطنين الروس إلى تلقي التطعيم بنشاط.



وقالت ماتفيينكو -خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء- إن "الوضع مقلق حقًا، وأتمنى أن يكون جميع مواطني روسيا على قدر المسؤولية الاجتماعية والعناية بصحتهم وصحة الآخرين".



وأضافت أن "التطعيم يساهم في سلامتنا المشتركة، ومن المهم جدًا اليوم للجميع أن يدركوا ذلك"، داعية المواطنين الروس لتلقي التطعيم بنشاط وفعالية. وكان رئيس مختبر الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض في مركز "جاماليا" الروسي لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، فلاديمير جوشين، قد أكد في وقت سابق من اليوم أن لقاح "سبوتنيك V" يحمي بنسبة تقارب الـ100% من الحالات الشديدة والقاتلة للفيروس التاجي.