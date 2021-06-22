 سوريا: التنظيمات الإرهابية تستهدف بقذائف الهاون الأحياء السكنية في ريف حماه - بوابة الشروق
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سوريا: التنظيمات الإرهابية تستهدف بقذائف الهاون الأحياء السكنية في ريف حماه

دمشق - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 2:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 2:19 م

استهدفت التنظيمات الإرهابية بقذائف الهاون، الأحياء السكنية بريف حماه في سوريا.

وقال مصدر في قيادة شرطة حماة، حسبما نقل (التلفزيون السوري) اليوم الثلاثاء، إن: "التنظيمات الإرهابية المتمركزة في قرية السرمانية بريف سهل الغاب الشمالي الغربي أطلقت عددا من قذائف الهاون التي سقطت على بلدة جورين بريف حماة الشمالي الغربي؛ ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات".

وأشار إلى أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب استهدف، في وقت سابق اليوم، بالقذائف الصاروخية بلدة (جورين) بمنطقة الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين ووقوع أضرار في بعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة.

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