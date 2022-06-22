وصل ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة التركية أنقرة، والتي يزورها للمرة الأولى منذ توليه منصبه؛ لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في المجمع الرئاسي بأنقرة، ثم انتقل مع الرئيس التركي إلى مكان انعقاد المباحثات الثنائية.

وفي أبريل، زار أردوغان، السعودية بغية إصلاح العلاقات بين القوتين الإقليميتين، وأجرى محادثات منفردة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، مما أثار احتمال وجود استثمارات سعودية يمكن أن تساعد في تخفيف معاناة الاقتصاد التركي المحاصر بالمشكلات.

وقال أردوغان، الأسبوع الماضي، إنه والأمير محمد بن سلمان سيناقشان «إلى أي مستوى أعلى بكثير، يمكن أن يصلا بالعلاقات خلال المحادثات في أنقرة».

ونقلت «رويترز»، عن مسؤول تركي كبير، لم تسمه، أن الزيارة من المتوقع أن تساهم في «حقبة جديدة من العلاقات».

وأفاد المسؤول بأن «المفاوضات بشأن خط مبادلة عملات محتمل- والذي يمكن أن يساعد في إنعاش احتياطيات تركيا الأجنبية المتناقصة- لا تتحرك بالسرعة المطلوبة وستتم مناقشتها على انفراد بين أردوغان والأمير محمد بن سلمان».

وأضاف المصدر أن اتفاقات في مجالات الطاقة والاقتصاد والأمن ستوقع خلال الزيارة، بينما يجري العمل أيضا على خطة لدخول الصناديق السعودية أسواق رأس المال في تركيا.

وأشار إلى أن المباحثات قد تتناول شقا دفاعيا، حيث يناقش الزعيمان أيضا إمكان بيع طائرات تركية مسيرة مسلحة إلى الرياض.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد التركي ضغوطا كبيرة؛ بسبب تراجع الليرة وارتفاع التضخم إلى أكثر من 70%.

ووفق محللين، فإن الاستثمارات السعودية والعملة الصعبة، قد تساعد أردوغان في حشد الدعم قبل انتخابات هامة في يونيو 2023.