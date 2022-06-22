الدواء الأمريكية تعتزم وضع قيود على مستوى النيكوتين في السجائر

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنها تعتزم وضع قاعدة تهدف للحد من الادمان على السجائر ومنتجات التبغ الأخرى، خاصة بين الشباب.

ومن شأن القاعدة المقترحة، التي تعد جزءا من خطط إدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن لاتخاذ إجراءات تنظيمية محتملة في المستقبل، تحديد أقصى لمستوى للنيكوتين في السجائر بهدف تقليل استخدام الشباب للسجائر والادمان والوفاة.

وتقول الإدارة إن النيكوتين يجعل من الصعب التوقف عن التدخين، حيث إن الإدمان على النيكوتين في المنتجات التي تحترق هو الدافع الرئيسي لاستخدام هذه المنتجات.

وقال مفوض الإدارة روبرت كاليف، نقلا عن الجراح العام الأمريكي فيفيك مورثي، إن 87% من المدخنين البالغين بدأوا التدخين قبل عامهم الـ18، ونحو ثلثي المدخنين البالغين بدأوا التدخين يوميا بحلول عامهم الـ18.

وأشارت الإدارة إلى أن استخدام التبغ هو السبب الرئيسي للإصابة بالأمراض التي يمكن تجنبها، والوفاة في الولايات المتحدة، حيث يتوفى 480 ألف شخص سنويا بسبب مرض ناجم عن التدخين.