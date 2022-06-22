 التشيك: أنفقنا 7 مليارات كرونة لإدارة أزمة اللاجئين الأوكرانيين - بوابة الشروق
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التشيك: أنفقنا 7 مليارات كرونة لإدارة أزمة اللاجئين الأوكرانيين

إجلاء مدنيين في أوكرانيا
إجلاء مدنيين في أوكرانيا
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 يونيو 2022 - 1:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يونيو 2022 - 1:40 م

أعلنت وزارة المالية في التشيك، اليوم الأربعاء، أن إدارة أزمة اللاجئين الوافدين من أوكرانيا كلّفت سلطات التشيك حتى الآن أكثر من 7 مليارات كرونة تشيكية.

وأوضحت الوزارة، حسبما أورد راديو "براغ الدولي"، أن الحكومة الوطنية والحكومات الإقليمية والبلدية أنفقت 7 مليارات و200 مليون كرونة على إدارة الأزمة منذ 24 من فبراير الماضي"، مضيفة أن "معظم الأموال أنفقت في الدعم الاجتماعي وتقدر بأربعة مليارات كرونة".

وأضافت أن تلك الأموال لا تشمل ما أنفقته الحكومات البلدية والإقليمية خلال شهر مايو الماضي، لافتة إلى أن التكاليف الفعلية النهائية قد تزيد بعشرات الملايين.


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