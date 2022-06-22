رئيسة الوزراء التونسية: نمتلك المقاومات لاستقطاب الاستثمارات أهمها رأس المال البشري

أكدت رئيسة مجلس الوزراء التونسي نجلاء بودن، توافّر كافة المقوّمات لاستقطاب الاستثمارات في تونس مع الوضع في الاعتبار أهمية رأس المال البشري المتاح في البلاد، ومجمل الإجراءات المعتمدة لتحسين مناخ الأعمال.

جاء ذلك خلال لقاء رئيسة الحكومة التونسية اليوم الثلاثاء مع مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، حيث ناقشت محاور برنامج الاستقرار الاقتصادي والمالي ومضمون الاستراتيجيات القطاعية الجديدة والهادفة إلى تطوير الهيكلة الاقتصادية ودفع المبادرة لخلق فرص عمل خاصة لحاملي الشهادات العليا.

واستعرضت رئيسة الحكومة التونسية، المخطط الحكومي في مجال الإصلاحات على المدي المتوسط والطويل والإجراءات ذات المدى القصير، مشيرة إلى أهمية البعد التشاركي المعتمد لضمان تملّك الإصلاحات وحسن تنفيذها.

من جانبه، أكّد مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، متانة علاقات التعاون بين تونس وصندوق النقد الدولي وأهمية المشاورات المتواصلة بين الجانبين.