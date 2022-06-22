الأمم المتحدة: 80% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات

أعلنت المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، أن حوالي 80% من سكان غزة الآن يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك -بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء ـ إن أكثر من نصف سكان غزة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة يعيشون في فقر وأن ما يقرب من 80% من الشباب هناك عاطلون عن العمل.

وأضاف دوجاريك "أن العاملين في المجال الإنساني ناشدوا تقديم 510 ملايين دولار أمريكي هذا العام لتوفير الغذاء والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية لـ 1.6 مليون شخص، تم تمويل 25 في المائة فقط منها".

وأردف دوجاريك أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تحتاج إلى 72 مليون دولار أمريكي إضافية بحلول نهاية سبتمبر لبرنامجها الغذائي الطارئ في غزة لتلبية الاحتياجات الغذائية لـ 1.1 مليون لاجئ فلسطيني حتى نهاية العام، كما يحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 35 مليون دولار أمريكي إضافية للتعويض عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وتابع المتحدث باسم الأمم المتحدة: "يجب بذل المزيد من الجهود للتخفيف من حدة الوضع الإنساني مع وضع هدف نهائي متمثل في الرفع الكامل لعمليات الإغلاق الإسرائيلية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1860 لعام 2009، إن الحلول السياسية المستدامة وحدها ستخفف الضغط عن سكان غزة الذين يعانون منذ فترة طويلة".

وشدد دوجاريك على ضرورة استمرار الجهود لتشجيع جميع الفصائل السياسية الفلسطينية على التوصل إلى توافق سياسي لجمع غزة والضفة الغربية المحتلة تحت سلطة فلسطينية ديمقراطية شرعية موحدة.