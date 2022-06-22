صحيفة أردنية: عمّان والرياض دوماً في خندق الأمة والدفاع عنها

أكدت صحيفة "الدستور" الأردنية، أن العلاقة الأردنية السعودية قائمة على الثقة والاحترام والتنسيق، حيث بقيت رغم التحديات تحمل عنوان المصير المشترك والتعاون الوثيق وتغليب قضايا الأمة ومصالحها؛ لتكون عمّان والرياض دوماً في خندق الأمة والدفاع عنها وفي خانة التضامن العربي.

وكتبت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء، تحت عنوان "عمّان والرياض.. أخوة متينة وعلاقات راسخة" أن تلك العلاقات تجلت في مضامين مباحثات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي عكست مدى متانة علاقات البلدين الشقيقين، مثلما تعكس أهمية الدور المحوري للسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية وتعزيز العمل العربي المشترك والعمل من أجل تحقيق السلام بالمنطقة والعالم.

وأضافت أن العاهل الأردني أكد -خلال المباحثات- وقوف الأردن قيادة وشعبا إلى جانب السعودية في مواجهة أي اعتداءات تتعرض لها، فأمن السعودية من أمن الأردن والمنطقة، وهو موقف أردني ثابت أيضا تجاه جميع أقطار الخليج العربي في الحفاظ على أمنهم واستقرارهم، فأمن الأردن من أمن أشقائه في الخليج، وهذا المحور يستوجب الدفع بإعادة التضامن العربي إلى مستوياته المأمولة، والتي تحقق صالح شعوب أمتنا، وتوحد مواقفنا، بدلاً من حالة التشتيت والتفرقة التي تخدم برامج المتربصين بأمتنا.