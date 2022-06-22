سفير سوريا لدى روسيا ينفي استلام بلاده حبوبا أوكرانية

نفى السفير السوري لدى روسيا رياض حداد، ما تداولته بعض وسائل الإعلام الغربية عن قيام سفن روسية بنقل الحبوب من أوكرانيا عبر سيفاستوبول إلى ميناء طرطوس السوري.

وقال حداد -في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الأربعاء- "إن توريد القمح من روسيا، يتم تنفيذه بموجب عقود طويلة الأجل تم توقيعها قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويتعلق الأمر بتوريد القمح الروسي بالذات، خاصة وأن روسيا تعتبر المورد الرئيسي للقمح إلى سوريا على مدى سنوات عديدة".

وأوضح الدبلوماسي السوري أنه يجري شحن الحبوب إلى بلاده من روسيا وفق الخطط والعقود الموقعة بين الجانبين منذ العام الماضي، مشيرا إلى أن الشحنات المتفق عليها يتم تسليمها في الوقت المحدد دون أي تأخير ودون تغيير في الأسعار.