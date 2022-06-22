 أستراليا تسجل 32 ألفا و895 إصابة جديدة بفيروس كورونا و62 وفاة - بوابة الشروق
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أستراليا تسجل 32 ألفا و895 إصابة جديدة بفيروس كورونا و62 وفاة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 يونيو 2022 - 10:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 يونيو 2022 - 10:01 ص

سجلت أستراليا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 32 ألفا و895 إصابة و62 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 7 ملايين 887 ألفا و810 حالات، والوفيات إلى 9 آلاف و507 حالات.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 59 مليونا و978 ألفا و455 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أستراليا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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