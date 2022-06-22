شهدت أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" قفزة كبيرة في لبنان، حيث سجل التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة اللبنانية إصابة 861 حالة خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1105129 حالة منذ ظهور الوباء بالبلاد، فيما سجل التقرير اليوم حالة وفاة واحدة جراء الفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 10456 حالة.

وبلغت نسبة الإشغال في المستشفيات المجهزة للعزل 7 % بواقع 35 سريرًا، فيما بلغت نسبة إشغال أسرة العناية المركزة 10 أسرة بنسبة إشغال بلغت 4% (بهما حالتان على أجهزة التنفس الصناعي).

وتشير الأعداد التراكمية على مدار الأسبوع إلى زيادة عدد الحالات بشكل ملحوظ حيث يصنف التفشي المجتمعي على المستوى 2، وخلال الأيام الـ7 الأخيرة، تم شفاء 16 مريضًا وتسجيل 8 وفيات، فيما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية المحلية 8.9%.

وعلى مستوى التلقيح، ارتفع عدد الحاصلين على الجرعة الأولى إلى 49.5 % من إجمالي عدد المقيمين الأكبر من 12 سنة، فيما حصل 43.5% على جرعتين و25.2% على الجرعة الثالثة.

وكان عدد المصابين في تقرير وزارة الصحة اليومي أمس قد بلغ 197 حالة و360 حالة أول أمس و447 حالة يوم الأحد الماضي.