تقرير: تعطل عشرات السيارات في فرنسا بعد ملء خزاناتها بوقود خطأ

ملأ ما يصل إلى 42 من سائقي السيارات في وسط فرنسا خزانات سياراتهم بنوع خاطئ من الوقود؛ بسبب عطل في محطة للوقود.

وبعد عمليات ملء خزانات السيارات من المضخة المتضررة في نقطة كوزني سور لوار، تعرض بعض السائقين لتعطل سياراتهم تماما على الطريق، بينما تمكن آخرون من الوصول إلى أماكن لإصلاح السيارات أو إلى منازلهم على الرغم من تعثر المحركات، حسبما ذكرت صحيفة لو جورنال دو سنتر.

وتم تتبع أصل الخطأ ليتم اكتشاف أن سائق سيارة نقل الوقود تسبب فيه عندما وضع البنزين العادي في صهريج مخصص لوقود الديزل.

وقالت الصحيفة إن محطة الوقود بذلت جهودا لتحديد مكان جميع المتضررين وقدمت لهم تعويضات عن الوقود وخدمات لإصلاح المحركات.