العثور على طائرة روسية اختفت من على شاشة الرادارات في سيبيريا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، العثور على طائرة "آن ــ 30" (An-30)، التي اختفت في جمهورية ياقوتيا في سيبيريا في وقت سابق من اليوم الأربعاء، على بعد سبعين كيلومترا من مطار أولينيوك.

وأفادت الطوارئ الروسية في بيان، أن الأشخاص الذين كانوا على متنها أحياء، وثلاثة منهم بحاجة إلى مساعدة طبية.

وكان مصدر روسي قال لوكالة أنباء "تاس" الروسية صباح اليوم، إن الطائرة كانت في طريقها من ياكوتسك إلى ألينيوك، وعلى متنها 7 أشخاص، مشيرا إلى أن مروحية من طراز "مي-8" وطائرة دورية من طراز "AN-26" أقلعتا للبحث عن الطائرة المفقودة.

يُذكر أن هذه هي الطائرة الثانية، التي تختفي من شاشات الرادار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث اختفت أمس الثلاثاء طائرة من طراز "AN-26"، وعلى متنها 3 أشخاص.