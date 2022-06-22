محادثات جزائرية - إيطالية للتحضير للقمة الثنائية الرابعة بين البلدين

يقوم الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، شكيب رشيد قايد، اليوم الأربعاء، بزيارة عمل إلى روما في إطار التحضير للقمة الثنائية الرابعة الجزائرية-الإيطالية المزمع عقدها بالجزائر العاصمة يومي ١٨ و١٩ يوليو المقبل.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن شكيب رشيد قايد سوف يترأس مناصفة خلال هذه الزيارة مع نظيره الإيطالي، ايطور فرانشيسكو سيكي، لجنة المتابعة المكلفة بتنظيم هذه القمة، فضلا عن منتدى الأعمال الذي سيجري على هامش القمة.

وأوضح البيان أن هذا الموعد الجديد يندرج في إطار مواصلة المساعي المبذولة “لتجسيد إرادة وقرارات السلطات العليا لكلا البلدين والتزامهما القوي بتعميق علاقات الصداقة والتعاون الثنائي.

وتابع البيان أن الأمين العام لوزارة الخارجية سيستعرض مع نظيره الايطالي مجموع مشاريع الاتفاقيات الثنائية التي سيتم توقيعها بمناسبة هذه القمة.

كما من المقرر، بحسب البيان، أن يقوم رشيد قايد بدراسة مجموع العلاقات الثنائية الجزائرية-الإيطالية، وكذلك بحث المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوضع السائد في كل من ليبيا ومالي والساحل وأوكرانيا.