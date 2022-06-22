 قارب مهاجرين يتوجه بمئات المهاجرين إلى صقلية وآخر ينتظر - بوابة الشروق
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قارب مهاجرين يتوجه بمئات المهاجرين إلى صقلية وآخر ينتظر

د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 يونيو 2022 - 11:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يونيو 2022 - 11:47 م
تقوم أطقم الإنقاذ البحري بنقل 500 مهاجر إلى صقلية بعد موافقة السلطات الإيطالية اليوم الأربعاء، وفقا لمجموعة "سي آي 4" الألمانية للإنقاذ.

وأنقذ أعضاء المجموعة المتطوعة المهاجرين خلال محاولات إنقاذ متعددة، وقد وصل العدد في مرحلة ما إلى أكثر من 470 شخصا، إلا أنه تم نقل بعض الركاب بالفعل إلى الشاطئ نتيجة أوضاع طبية خطيرة. ولا يزال آخرون في البحر منذ أكثر من أسبوع.

وفي سياق منفصل، تحمل سفينة إنقاذ أخرى، هي "سي ووتش 4" أكثر من 310 أشخاص وتبحث عن ميناء لإنزالهم، حسبما قالت المجموعة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي. وتم نقل شخص واحد إلى الشاطئ بسبب "مشكلة صحية مهددة للحياة".

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