الرئاسي الليبي يؤكد التزامه بإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية يقبل بنتائجها الجميع

أكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، التزام المجلس، باعتباره يمثل وحدة البلاد، بإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية يقبل بنتائجها الجميع، لمساهمتها في نجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة التي سيعلن عن رؤيتها الاستراتيجية غدا الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال"، أن ذلك جاء خلال استقباله اليوم الأربعاء، سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي غريمالدي، حيث جرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الملف السياسي الليبي، وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في عدة مجالات لاسيما ملف المصالحة الوطنية، ومكافحة الهجرة الغير الشرعية.

وأشاد الكوني بأهمية العلاقات التاريخية التي تربط بين ليبيا وإيطاليا.

من جانبه، أكد جوزيبي استمرار دعم بلاده لجهود المجلس لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وصولا لإجراء انتخابات على قاعدة دستورية ترضى بنتائجها جميع الأطراف.