 إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تأمر شركة بسحب سجائر جول الإلكترونية من السوق - بوابة الشروق
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إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تأمر شركة بسحب سجائر جول الإلكترونية من السوق

د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 يونيو 2022 - 8:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يونيو 2022 - 8:10 م
تستعد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإصدار أمر لشركة ""جول لابس" التي تقوم بتصنيع السجائر الإلكترونية، بسحب منتجها من السوق، بحسب مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر أن إدارة الغذاء والدواء قد تعلن القرار في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

ويأتي القرار المرتقب في أعقاب مراجعة استمرت نحو عامين للبيانات المقدمة من شركة التبغ، التي سعت للحصول على ترخيص لمنتجاتها التي تصنعها بنكهة المنتول للاستمرار في بيعها في السوق الأمريكية.

واكتنفت حالة من الغموض شركة "جول" منذ بدء ظهورها قبل أربعة أعوام أمام إدارة الغذاء والدواء، حيث تم إلقاء اللوم عليها في تزايد أعداد مدخني السجائر الإلكترونية بين من هم تحت السن نتيجة لأسلوب الشركة في التسويق للسجائر بنكهات فواكة. وتحاول الشركة منذ ذلك الحين استعادة ثقة الجهات الرقابية والجمهور.

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