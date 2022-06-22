3 قتلى و6 مصابين في هجوم استهدف حاجزا أمنيا بشبوة جنوبي اليمن

أفاد مصدر حكومي يمني، اليوم الأربعاء، بمقتل 3 أفراد وإصابة 6 آخرين جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون على حاجز أمني في محافظة شبوة النفطية جنوبي البلاد.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "مسلحين مجهولين شنوا هجوما مسلحا على حاجز أمني تابع لقوات دفاع شبوة في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة".

وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة ستة، فيما تمكن المسلحون من الفرار".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن السلطات اليمنية سبق أن اتهمت تنظيم القاعدة الإرهابي بشن هجمات مماثلة.

وقوات دفاع شبوة تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي، وكانت سابقا تسمى "قوات النخبة الشبوانية"، وتم إنشاؤها خلال فترة الحرب بعيدا عن وزارتي الداخلية أو الدفاع.

وتشهد المحافظات الخاضعة لسلطة الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي هجمات متكررة تستهدف قوات أمنية وعسكرية وتخلف ضحايا، وسط اتهامات للسلطات بالإهمال الأمني.

ويشار إلى أن اليمن يعاني من صراع عنيف منذ نحو ثماني سنوات، بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا والمسنودة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جهة أخرى.

وخلفت الحرب في اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، وأدت إلى مقتل أكثر من 300 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وفق تقديرات الأمم المتحدة.