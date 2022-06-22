اتهام مسؤولة في الحكومة الفرنسية بالاغتصاب

فتح القضاء الفرنسي تحقيقًا، بعد تقديم شكوى اغتصاب ضد سكرتيرة الدولة لشؤون التنمية في الحكومة الفرنسية كريسولا زاخاروبولو، وذلك حسبما أعلنت النيابة العامة في باريس، اليوم الأربعاء.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، اليوم الأربعاء، تشغل «زاخاروبولو» - الفرنسية من أصول يونانية - منصب سكرتيرة دولة مكلفة شؤون التنمية والفرانكوفونية والشراكات الدولية.

وذكرت صحيفة «ماريان» الفرنسية الأسبوعية، التي كشفت القضية، أن الشكويين تتعلقان بوقائع جرت في إطار عمل المسؤولة الفرنسية كطبيبة نسائية.

وذكرت وكالة «رويترز» أنه جرى تقديم الشكوى الأولى ضد سكرتيرة الدولة في 25 مايو الماضي، مما أدى لفتح تحقيق بعد يومين، أما الشكوى الثانية فجرى تقديمها في 16 يونيو الجاري.

ويواجه وزير التضامن والمعاقين في الحكومة، داميان أباد، والذي جرى تعيينه حديثه، ضغوطا متزايدة بعد اتهامات بأنه اغتصب امرأتين. لكن الوزير نفى الاتهامات الموجهة إليه.