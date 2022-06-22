فرنسا تحث كبار السن على تناول جرعة رابعة من لقاح كورونا في ظل عودة الوباء

دعت السلطات الفرنسية كبار السن إلى الحصول على جرعة معززة جديدة من لقاح كوفيد بعد ارتفاع عدد الإصابات بنسبة 40% في غضون أسبوع.

وذكرت إذاعة فرنسا الدولية "آر إف إيه"، أن أكثر من 50 ألف شخص تظهر إصابتهم بالفيروس كل يوم، كما يرتفع عدد المرضى في المستشفيات بمعدل 600 مريض جديد كل 24 ساعة.

وفي وقت تشهد فيه أكثر من 50 دائرة حالات جديدة متزايدة، ناشدت الحكومة المواطنين المسنين الحصول على جرعة رابعة من اللقاح خاصة أنه حتى الآن، ربع الأشخاص المؤهلين فقط فعلوا ذلك.

وحتى في دور رعاية المسنين، وافق أقل من نصف المستحقين على لقاح معزز.

وتظهر الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة أن 19% فقط من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و79 قد تم تطعيمهم بأربع جرعات.

وفي الوقت نفسه، فإن الأشخاص من هذه الفئة العمرية هم الذين ينتهي بهم المطاف في المستشفى، مع ثمانية من كل 10 مرضى كورونا تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

وطلبت الحكومة من الناس ألا ينتظروا إطلاق لقاحات جديدة في الخريف، بل أن يتعززوا باللقاحات الموجودة الآن.

وتم إنتاج لقاحات جديدة لتكون أكثر فعالية ضد المتغيرات الفرعية لسلالة فيروس أوميكرون، المسؤولة عن عودة ظهور الوباء.