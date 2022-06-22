 براءة رئيس الأركان السابق في إفريقيا الوسطى من تهمة المساس بأمن الدولة والتآمر - بوابة الشروق
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براءة رئيس الأركان السابق في إفريقيا الوسطى من تهمة المساس بأمن الدولة والتآمر

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 يونيو 2022 - 12:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يونيو 2022 - 12:06 م

قضت محكمة استئناف إفريقيا الوسطى ببرائة رئيس الأركان السابق الجنرال "لودوفيتش نجافاي" بعد توجيه له تهمة المساس بأمن الدولة والتآمر لوجود علاقة مزعومة مع "تحالف الوطنيين للتغيير" المسلح في البلاد.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء - أن المدعي العام في بانجي طالب بتطبيق عقوبة السجن لمدة 10 سنوات على الجنرال "نجافاي" إلا أن المحكمة برأته .. مضيفا أنه تم اعتقال الجنرال "نجافاي" في يناير عام 2021 وكان محتجزا منذ ذلك الحين في معسكر "رو".

يذكر أن الجنرال "نجافاي" أقيل من منصبه في منتصف عام 2018، كما أن المحكمة برأت الوزير السابق "تييري سافونارول ماليومبو" من اتهامه بأنه على صلة بعناصر متمردة وبالرئيس السابق فرانسوا بوزيزي.


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