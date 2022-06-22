البرلمان الأوروبي يوافق على إصلاح أكثر طموحا لتسعير الكربون

وافق البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء على خطة تقضي بأن تقوم أنواع أكثر من الشركات بتداول شهادات الانبعاثات داخل التكتل، وذلك في محاولة لتشديد الضوابط المفروضة على الغازات الضارة بالمناخ.



وفي إطار نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات، سيتعين على بعض الصناعات دفع مقابل إصدار غازات ضارة بالمناخ، مثل ثاني أكسيد الكربون.



وبموجب خطط الإصلاح الجديدة، سيتم إدراج قطاعات من صناعات البناء والنقل في نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات، وذلك لأول مرة.



وفي الوقت نفسه، سيتم التخلص تدريجيا من الحدود المسموح بها للتلوث دون مقابل اعتبارا من عام 2027 على أن تنتهي تماما بحلول عام 2032 .



وقال بيتر ليزي، النائب المحافظ بالبرلمان الأوروبي والمفاوض البارز بشأن مشروع القانون، في بيان بعد مناقشات مطولة إن "قرار جلسة اليوم جيد للمناخ وجيد للوظائف. اشعر براحة كبيرة وسعادة لأن أغلبية كبيرة ترقى الآن إلى مسؤوليتها".



كما صوت البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء لصالح وضع رسوم استيراد جديدة للسلع عالية الانبعاثات، يطلق عليها اسم آلية تعديل حدود الكربون، وإنشاء صندوق لمعالجة فقر الطاقة والتنقل.



وتعد مشاريع القوانين جزءا من حزمة تغير المناخ في الاتحاد الأوروبي التي يطلق عليها اسم "فت فور 55" ، والتي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الضارة بالمناخ بنسبة 55% بحلول عام 2030، عند مقارنتها بمستويات عام 1990، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.