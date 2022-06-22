سلطات جنوب إفريقيا تسعى لتسلم الأخوين جوبتا من دبي

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تسعى جنوب أفريقيا إلى إنهاء عملية تسليم راجيش وأتول جوبتا إليها من دبي ليواجها اتهامات من بينها غسل الأموال والاحتيال، حسبما ذكرت هيئة الادعاء الوطنية في بيان اليوم الأربعاء.

وتم القبض على الأخوين في دبي في مطلع يونيو، وتمنح جنوب أفريقيا معاهدة تسليم المتهمين المبرمة مع الإمارات 60 يوما لتقديم طلب تسلم رسمي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وذكرت هيئة الادعاء الوطنية أنها تعمل مع الإمارات ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول): "وفق الالتزام الكامل بالالتزامات القانونية المحلية والدولية المتعلقة بالترحيل".

وتم الربط بين الأخوين جوبتا وشركائهما وسرقة أموال من شركة الطاقة الحكومية "إسكوم هولدينجز" وشركة "ترانزيت إس أو سي" للسكك الحديدية للشحن والموانئ خلال ولاية الرئيس السابق جاكوب زوما.