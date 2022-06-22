وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، على بيع محتمل لصفقة صواريخ متطورة موجهة مضادة للإشعاعات (AARGMs) من طراز (AGM-88E2) إلى أستراليا بقيمة مقدرة تصل إلى 94 مليون دولار أسترالي.

وفي بيان بعثته إلى الكونجرس الأمريكي، قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA) إن الصفقة تشمل بيع 15 وحدة تحكم من الصواريخ المتطورة المضادة للإشعاعات، بالإضافة إلى أجزاء التوجيه الخاصة بها وأكثر من 15 محرك صاروخ عالي السرعة مضاد للإشعاعات HARM، إلى جانب 15 رأس حربي ووحدة تحكم.

وقالت مجلة (جينز) العسكرية إن الصفقة الأمريكية لأستراليا تتضمن أيضاً صواريخ "إيه جي إم-88 إي 2" التكتيكية كاملة الأجزاء، بالإضافة إلى صواريخ التدريب من الطراز نفسه فضلاً عن محركات الصواريخ الحية والتدريبية، وأجهزة استقبال نظام تحديد المواقع، والحاويات، معدات الدعم والتجريب.

ومن بين المكونات الأخرى التي تتضمنها الصفقة أجهزة دعم واختبار مقاتلات الحرب الإلكترونية من طراز "إي إيه-18 جي جراولر"، وقطع غيار وأطقم إصلاح، وبرمجيات سرية وغير سرية.

وتقول مجلة (جينز) إن صفقة الصواريخ المتطورة الموجهة المضادة للإشعاعات من طراز (AGM-88E2) في ستسهم في تعزيز قدرات أسطول مقاتلات الحرب الإلكترونية من طراز "إي إيه-18 جي جراولر" التابعة لسلاح الجو الملكي الأسترالي (RAAF).

وتقول الوكالة الأميركية إن المبيعات المحتملة سوف "تحسن قدرات أستراليا على مواجهة التهديدات الراهنة والمستقبلية من خلال إجهاض الانبعاثات الرادارية المثبتة على عتاد بري أو بحري ضمن نظم الدفاع الجوي للعدو."

وتشير المجلة إلى أن شركة "نورثروب جرومان" لنظم المعلومات ستكون المتعاقد الرئيس لهذا المشروع.