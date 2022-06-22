وزير خارجية النمسا: هناك حاجة ملحة لفرض حظر على الأسلحة النووية

أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، اليوم الأربعاء، أنه في ضوء التهديدات النووية الأخيرة من جانب روسيا يجب التأكيد مرة أخرى على الحاجة الملحة لفرض حظر على الأسلحة النووية.

وقال شالينبرج في تصريح صحفي، إنه "لم يكن التهديد النووي حاضراً منذ الحرب الباردة أكثر ما هو عليه اليوم"، لافتا إلى أنه "لقد حان الوقت لنبدد الأسطورة القائلة بأن الأسلحة النووية توفر الأمن".

وشدد على أنه "يجب إلغاء الأسلحة النووية قبل أن تقضي علينا"، لافتا إلى أن معاهدة حظر الأسلحة النووية تمثل "معيارًا جديدًا" ضد منطق الردع النووي الذي ما زالت تتبعه القوى النووية ويبدو أن غالبية الدول لا تقبل هذا المنطق، مشيرا إلى ضرورة أن تكون معاهدة حظر الأسلحة النووية "بداية النهاية لهذه الأسلحة المدمرة والخطيرة".

ولفت وزير الخارجية إلى الدور الرائد للنمسا في الالتزام بنزع السلاح النووي؛ حيث دعت النمسا إلى حظر الأسلحة النووية ومن ثم أرست الأساس لمعاهدة حظر الأسلحة النووية، مشددا على ضرورة زيادة تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية.

يذكر أن معاهدة حظر الأسلحة النووية والتي دخلت حيز التنفيذ في 22 يناير 2021 تعد أول حظر بموجب القانون الدولي لامتلاك واستخدام والتهديد باستخدام الأسلحة النووية كما هو الحال بالفعل بالنسبة لأسلحة الدمار الشامل البيولوجية والكيميائية.