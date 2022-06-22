 حريق هائل يوحد صفوف القبارصة اليونانيين والأتراك - بوابة الشروق
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حريق هائل يوحد صفوف القبارصة اليونانيين والأتراك

د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 يونيو 2022 - 6:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يونيو 2022 - 6:29 م
تسبب حريق هائل في جزيرة قبرص المقسمة الواقعة في البحر الأبيض المتوسط في حالة للتعاون النادر عبر الحدود بين شطري الجزيرة.

وقدم الجنوب القبرصي اليوناني طائرتين لمكافحة الحرائق للقبارصة الآتراك في الشمال لمكافحة النيران في جبل بينتاداكتيلوس .

وساهمت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص ،مع تركيا، أيضا بتقديم طائرات للعمليات في الشمال ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية "سي إن أيه " نقلا عن الحكومة في نيقوسيا.

يشار إلى أن الجزيرة مقسمة إلى جزء قبرصي يوناني في الجنوب ، وهو عضو في الاتحاد الأوروبي ، وجزء قبرصي تركي في الشمال منذ عام 1974. ولاتعترف به سوى تركيا.

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