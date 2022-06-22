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منظمات حقوقية تدعو لتعزيز دور الشعوب الأصلية في الحفاظ على الطبيعة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 يونيو 2022 - 7:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يونيو 2022 - 7:03 م
دعت عدة منظمات حقوقية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي المنعقد في نيروبي اليوم الأربعاء إلى تعزيز دور الشعوب الأصلية في الحفاظ على الطبيعة.

وقال بريان أودونيل، مدير "حملة من أجل الطبيعة"، إنه يجب أن يكون لهم دور أكبر و"لديهم إمكانية للحصول على التمويل بشكل مباشر".

وتابع أنه يتعين على الدول الصناعية زيادة التزاماتها المالية بشكل كبير للحفاظ على التنوع البيولوجي في البلدان المتخلفة إلى 60 مليار دولار سنويا على الأقل.

وأشارت جينيفر كوربوز من المنتدى الدولي للشعوب الأصلية من أجل التنوع البيولوجي إلى التأثير المحتمل على جودة الأراضي.

وقالت: "في حين أن الأرض تتدهور في كل مكان، فإنها تتدهور بشكل أبطأ بكثير في أراضي الشعوب الأصلية، لذا تخيل ماذا سيحدث إذا قمنا بتمكينهم".

ومن جانبه، قال ستانيسلاس ستيفن موبا، المدير العام لهيئة الحفاظ على البيئة بالجابون، إن هذا يتعلق بأكثر من مجرد زيادة التمويل لأفريقيا، وإذا حدث فشل في أنماط هطول الأمطار، فإن ذلك سينتج عنه توجه مئات الملايين من الأفارقة إلى أوروبا. علينا أن نفكر في عالم الجيل القادم".

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