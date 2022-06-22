أكد رئيس المجلس الشعبي الجزائري ( الغرفة الأولى من البرلمان) إبراهيم بوغالي أن بلاده لن تظل "رهينة لاقتصاد الريع البترولي"، مشيرا إلى أن الصادرات الجزائرية غير النفطية حققت، في الأشهر الأولى من هذا العام، "قفزة نوعية" ( بإجمالي ٢،٢ مليار دولار ) .

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال ندوة :"الاستثمار في الجزائر: آفاق وتحديات"، والتي نظمها المجلس الشعبي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة.

وأوضح بوغالي أن إقرار مشروع قانون الاستثمار الجديد من قبل البرلمان سيمنح رؤية واضحة لكافة المتعاملين الجزائريين والأجانب، كما سيؤدي إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، والاجتماعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقا للمنظور الشامل للجزائر الجديدة.

وشدد رئيس الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري على ضرورة الحفاظ على استقرار المنظومة التشريعية ذات الصلة، وذلك من أجل تمتين جسور الثقة لدى المستثمرين، معتبرا أن "الأمن القانوني" يعد ضامنا لتشجيع حرية المبادرة والشفافية والمساواة.

وأشار إلى التزام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتحسين مناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار في الجزائر، موضحا أن بلوغ هذا الهدف يحتم تبسيط الإجراءات من خلال الانتقال إلى اقتصاد المعرفة الذي يقتضي بدوره التخلص من "رواسب البيروقراطية"، والانتقال إلى عالم الرقمنة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات.

واستطرد قائلا إن الاستراتيجية الجديدة، التي تقوم على رقمنة قطاعات الدولة، ستوفر بلا شك شروطا مريحة للاستثمار في ظل مُناخ محفز وأجواء تنافسية متكافئة، استغلالا لموارد الجزائر، وعمقها الأفريقي والمتوسطي.