مملكة البحرين تدين بشدة للهجمات الإرهابية التي شهدتها عدة قرى وسط جمهورية مالي

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة المملكة للهجمات الإرهابية الآثمة التي شهدتها عدة قرى وسط جمهورية مالي خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن مقتل عشرات المدنيين الأبرياء، والعديد من جنود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فضلًا عن ترويع المواطنين الآمنين، وتدمير ممتلكاتهم.

وعبَّرت الخارجية - وفقًا لوكالة أنباء البحرين - عن بالغ تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب المالي ولقوات حفظ السلام الدولية، وإلى أهالي وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذه الأعمال الإجرامية الآثمة.

وأكدت الخارجية البحرينية، تضامن المملكة مع جمهورية مالي في حربها ضد الإرهاب، انطلاقًا من موقفها الثابت والرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته، مجددة دعوتها إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وتجفيف منابعها المالية والفكرية، والتعاون الجاد والبنَّاء في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي.