 استطلاع بشأن الانتخابات المحتملة في إسرائيل: 60 مقعدا لمعسكر اليمين و54 لأحزاب الائتلاف الحالي - بوابة الشروق
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استطلاع بشأن الانتخابات المحتملة في إسرائيل: 60 مقعدا لمعسكر اليمين و54 لأحزاب الائتلاف الحالي

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 يونيو 2022 - 12:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يونيو 2022 - 12:22 م

أظهر استطلاع حديث للرأي في إسرائيل، أنه إذا أجريت انتخابات جديدة خلال هذه الأيام فإن معسكر اليمين سيحصل على 60 مقعدا، فيما ستحصل أحزاب الائتلاف الحكومي الحالي على 54 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته القناة 11 الإسرائيلية، ونشرت هيئة البث الإسرائيلي نتائجه اليوم الأربعاء، أنه لو أجريت الانتخابات في هذه الأيام لحصل حزب ليكود على 36 مقعدا، يليه يش عاتيد بـ21 مقعدا.

وسيحصل كاحول لافان وكتلة الصهيونية الدينية على 9 مقاعد لكل منهما، وشاس على 8 مقاعد، والقائمة المشتركة وحزب العمل على 6 مقاعد لكل منهما.

ويحصل معسكر اليمين وفقا لهذه النتائج على 60 مقعدا، في حين تحصل أحزاب الائتلاف الحالي على 54 فقط.

ويناقش الكنيست في هذه الأثناء مشروع قانون لحله، قبل التصويت عليه بالقراءة التمهيدية خلال الساعات القليلة المقبلة.


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