نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد أهمية دور الاتحاد الإفريقي ضمن الآلية الثلاثية

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، الدور الكبير الذي تقوم به الآلية الثلاثية (الاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة في السودان ومنظمة الإيجاد) في تسهيل الحوار بين الأطراف السودانية، خاصة الاتحاد الأفريقي، الذي يشكل ضلعا مهما لا يمكن الاستغناء عنه في عملية الحوار.

وشدد دقلو، في تصريح اليوم الأربعاء، على أهمية وجود ومواصلة الاتحاد الإفريقي ضمن الآلية الثلاثية، معربا عن أمله في أن تعمل أطراف الآلية بتنسيق تام وفق منهجية واضحة ومحددة تعجل باستئناف الحوار السوداني، الذي يفضي إلى استكمال الفترة الانتقالية وصولا للانتخابات.

وأكد مكتب الاتحاد الإفريقي في السودان، في بيان اليوم، أن الاتحاد الإفريقي لم ينسحب من الآلية الثلاثية التي شارك مشاركة فاعلة في تأسيسها وأعمالها بصورة جادة.

وأوضح أن رئيس البعثة لن يحضر بعض الأنشطة بسبب انعدام الشفافية واحترام كل الأطراف والالتزام الدقيق بعدم الإقصاء في العملية السياسية، بما يضمن نجاحها تماشيا مع مبادئ وقيم المنظمة القارية.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن تعليق مشاركته في بعض أنشطة الآلية الثلاثية.