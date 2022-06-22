 بايدن يحث المواطنين الأمريكيين على تلقيح أطفالهم ضد كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن يحث المواطنين الأمريكيين على تلقيح أطفالهم ضد كورونا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 يونيو 2022 - 3:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يونيو 2022 - 3:52 م

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، المواطنين على تلقيح أطفالهم ضد فيروس كورونا، مشيدًا بإطلاق حملة لتطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا لمن هم دون سن الخامسة في الولايات المتحدة.

وقال بايدن، حسبما أفادت قناة الحرة الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة تعد أول دولة توفر لقاحات آمنة وفعالة ضد كورونا للأطفال ابتداءً من 6 أشهر"، واصفًا في الوقت نفسه هذا الخطوة بـ"التاريخية".

وأشارت القناة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قام بزيارة وصفت بـ"التحفيزية" لأحد مراكز التطعيم في العاصمة واشنطن برفقة السيدة الأولى جيل بايدن، وذلك عقب قرار مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ترخيص لقاحات ضد كورونا من نوع فايزر وموديرنا للأطفال الرضع ابتداءً من عمر 6 أشهر
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