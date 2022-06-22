السعودية تستنكر الهجمات الإرهابية في مالي

أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم الأربعاء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التي وقعت في إقليم (موبتي) في جمهورية مالي، والذي أسفر عن مقتل عشرات المدنيين الأبرياء.

وأكدت الوزارة على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب مالي الصديق، وفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس".

وكانت الحكومة في مالي قد أصدرت بيانا يوم الاثنين أكدت فيه مقتل 132 شخصا في هجمات على قرى تعرضت يومي السبت والأحد الماضيين. ووجهت حكومة باماكو أصابع الاتهام لمسلحين من ميليشيات إسلامية متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة.