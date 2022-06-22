انخفاض ثقة المستهلكين في هولندا لمستوى قياسي خلال شهر يونيو الجاري

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي اليوم الأربعاء تراجع ثقة المستهلكين بصورة أكبر خلال شهر يونيو الجاري، لتصل إلى أدنى مستوى منذ بدء جمع المعلومات.

وانخفضت ثقة المستهلكين إلى سالب 50 خلال يونيو الجاري، بعدما بلغت سالب 47 في مايو الماضي، وتعد هذه أدنى قراءة يتم تسجيلها منذ بدء تسجيل البيانات عام 1986.

كما انخفض مؤشر المناخ الاقتصادي إلى سالب 69 في يونيو الجاري، مقارنة بـ سالب 68 خلال مايو الماضي.

فيما انخفض مؤشر الاستعداد للشراء إلى سالب 37 في يونيو الجاري، مقارنة بسالب 33 في مايو الماضي.

وأعرب المستهلكون عن تشاؤمهم بشأن الوضع المالي خلال الـ12 شهرا الماضية وكذلك خلال العام المقبل.

وأظهرت بيانات منفصلة عن مكتب الإحصاء أن إنفاق المستهلكين ارتفع بأسرع وتيرة على أساس سنوي في أبريل الماضي بلغت 14.8%، بعد زيادة بنسبة 11.2% في مارس الماضي.