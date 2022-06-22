استطلاع: معظم البالغين يعتقدون أن إضرابات السكك الحديدية في بريطانيا لها ما يبررها

أظهر استطلاع رأي جديد أجري في بريطانيا أن معظم البالغين يعتقدون أن الإضرابات في السكك الحديدية في البلاد لها ما يبررها.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن الاستطلاع الذي أجرته شركة سافانتا كومريس للاستشارات على عينة أكثر من 2300 شخص أظهر أن 58 % قالوا إن الإضراب في الصناعة كان مبررا.

وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة 72 % من البالغين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 34 عاما و 79 % من الناخبين العماليين أكثر ميلا لتبرير الإضرابات مقارنة بهؤلاء الأكبر سنا والذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما والذين يرى 44 % منهم، ونظرائهم من الناخبين المحافظين، الذين يرى 38% منهم، أن الإضرابات مبررة.

قال ثلاثة أشخاص من أصل خمسة ممن شملهم الاستطلاع إنهم يؤيدون بشكل عام مبدأ الإضراب في الصناعة، بينما عارضه هذا التحرك 35 % فقط بشكل عام.