5000 دولار فقط مقابل التقاط صورة مع نائبة الرئيس الأمريكي

كشف تقرير لموقع "بوك نيوز" أن اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي خفضت تكلفة التقاط صورة مع نائبة الرئيس كامالا هاريس بنحو 67%.



وفى وقت سابق، حددت اللجنة مبلغ 15 ألف دولار لمن يريد التقاط صورة مع نائبة الرئيس الأمريكي كجزء من منتدى القيادة النسائية التابع للجنة، والذي كان من المقرر عقده في الأصل الشهر الماضي.



لكن بعد مبيعات ضئيلة للتذاكر، أجلت اللجنة تنظيم الفعالية حتى الخريف المقبل. كما خفضت اللجنة المبلغ لـ5000 دولار فقط مقابل التقاط صورة مع هاريس خلال فعالية هذا الشهر في ولاية كاليفورنيا.



وجاء قرار اللجنة بالتزامن مع انخفاض شعبية هاريس إلى أدنى مستوياتها القياسية.



وفى آخر أرقام الاستطلاعات، أعرب 35.5% فقط من الأمريكيين عن تأييدهم لنائبة الرئيس.



والشهر الماضي، كتبت صحيفة "واشنطن فري بيكون" أن "انخفاض شعبية هاريس ترك حزبها في حالة من الذعر"، فيما قال تقرير الصحيفة إن العديد من الموظفين السابقين وصفوا نائبة الرئيس بأنها "سامة" و"مسيئة" لدرجة أنهم "مرعوبون من فكرة أن تصبح رئيسة".