ألمانيا تبدي انفتاحها حيال مناقشة وضع سقف لأسعار النفط الروسي

كشف أحد كبار المساعدين الاقتصاديين للمستشار الألماني أولاف شولتس أن برلين ستدعم إجراء نقاش دولي حول تحديد سقف لأسعار واردات النفط من روسيا.

وقال وزير الدولة بدار المستشارية يورج كوكيز خلال فعالية وكالة أنباء بلومبرج عن مستقبل التمويل، بمدينة فرانكفورت اليوم الأربعاء :" نحن منفتحون على إجراء مثل هذا النقاش على المستوى الدولي، وبالتأكيد يمكننا توقع أن هذا سيكون منطقيا إذا تم تنفيذه".

وأوضح كوكيز أن السؤال المحوري هو ما إذا كان باقي سيوافق على ذلك، وسيشارك فيه، وقال إنه في ضوء قرار الاتحاد الأوروبي بوقف واردات النفط من روسيا بعد نهاية هذا العام، فإن مسألة وضع سقف للسعر " هي مجرد سؤال جدلي" على الصعيد المحلي.

ومع ذلك، يشعر مسؤولون أوروبيون بالقلق من الفكرة لأنها قد تتطلب من الاتحاد الأوروبي أن يعيد فتح النص القانوني لحزمة العقوبات الأخيرة والتي استغرقت الموافقة عليها أسابيع.