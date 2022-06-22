البحرين تؤكد أهمية حث إيران على تنفيذ جميع التزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي

أكدت البحرين أهمية تضافر الجهود الدولية لحث إيران على تنفيذ جميع التزاماتها أمام المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمعالجة جميع القضايا العالقة المتعلقة ببرنامجها النووي، بما يضمن طبيعته السلمية، مشيرة إلى أن تحقيق السلام والاستقرار المنشود يتطلب التزام جميع دول المنطقة وبدون استثناء بحظر جميع أنواع الأسلحة النووية وتقديم تعهدات متساوية ومتبادلة في هذا الشأن.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن ذلك جاء على هامش مشاركة وفد الشعبة البرلمانية للبحرين في مؤتمر البرلمانيين والذي يعقد بمناسبة الاجتماع الأول للدول الأطراف في معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية ممثلا في عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى علي العرادي، والذي ينعقد في فيينا عاصمة النمسا.

وقال العرادي إن عملية إحداث الاستقرار والسلام الدوليين تتطلب جهودا متواصلة ومضنية من قبل جميع الأطراف في المجتمع الدولي، معربا عن أمله بتفعيل دور البرلمانات في الدفع نحو المزيد من التقدم في مجالات حظر الأسلحة النووية وانتشارها، حيث أن البرلمانات تضطلع في المصادقة على كافة القرارات والمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق هذه الغاية.

وأكد عضو مجلس الشورى البحريني ضرورة خلق تضامن برلماني دولي يصب في مسار تهيئة الأجواء اللازمة، لاتفاق كافة الدول على حلول موحدة ومستدامة تضمن نزع السلاح النووي من المنظومة الدولية، لإيجاد عالم بلا أسلحة دمار شامل، لتحقيق واقع جديد أكثر إشراقا وتفاؤلا للجميع.