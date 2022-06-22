ماكرون يلقي خطابا مساء اليوم بعد نكسة الانتخابات

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يتوجه بكلمة إلى الفرنسيين، في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، بعد نكسة الانتخابات، وذلك بحسب ما أفادته في خبر عاجل لها.

ويوجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وضع سياسي صعب، فرضته عليه نتائج الانتخابات التشريعية، التي حرمته من غالبية مطلقة تمكنه من تشكيل حكومة بخلفية برلمانية مريحة.

وأمام هذا الوضع، سيكون ماكرون، أمام جملة من السيناريوهات التي سيحاول عبرها التوصل إلى توليفة حكومية جديدة.

ولم تصب نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية في منحى تسهيل مأمورية الرئيس إيمانويل ماكرون لتشكيل حكومة، بل عقدت وضعه السياسي مع عدم حصوله على الأغلبية النيابية المطلقة، وهو ما سيضعه اليوم أمام اختيارات جديدة بينها الدخول في تحالفات بغرض توفير أغلبية مريحة.

وشهد الاقتراع الأحد اختراقا غير مسبوق للتجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، منافسة ماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مع حصوله على 89 نائبا، فيما حصل الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد (ائتلاف يساري) بقيادة زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلنشون على 131 نائبا.