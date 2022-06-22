نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد على دور الاتحاد الإفريقي في تسهيل الحوار

جدد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، التأكيد على الدور الكبير الذي تقوم به الآلية الثلاثية، في تسهيل الحوار بين الأطراف السودانية خاصة الاتحاد الإفريقي، الذي يشكّل ضلعاً مهماً لا يمكن الاستغناء عنه في عملية الحوار.

وأكد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، على أهمية وجود ومواصلة الاتحاد الإفريقي ضمن الآلية الثلاثية، معربا عن أمله أن تعمل أطراف الآلية بتنسيق تام وفق منهجية واضحة ومحددة، تعجل باستئناف الحوار السوداني، الذي يفضي إلى استكمال الفترة الانتقالية وصولاً للانتخابات.

وفي وقت سابق، أصدر الاتحاد الإفريقي، بيانا صحفيا اليوم الأربعاء،حول ما نشر يوم أمس عن انسحابه من الآلية الثلاثية بشأن الحوار السوداني، والتي تضمه والايقاد واليونتاميس.

وقال البيان: «على إثر التأويلات غير الدقيقة لكلمة الممثل الخاص للاتحاد الإفريقى بالسودان، يؤكد نفس المصدر أن الاتحاد الإفريقي لم ينسحب من الآلية الثلاثية التي شارك مشاركة فاعلة في تأسيسها».

وتابع: «وإنما أكد رئيس البعثة أنه لن يحضر بعض الأنشطة؛ بسبب انعدام الشفافية واحترام كل الأطراف والالتزام الدقيق بعدم الإقصاء في العملية السياسية، بما يضمن نجاحها تمشيا مع مبادئ وقيم المنظمة القارية».