وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن إجراء مؤقت يقضي بالوفاء بالالتزامات المتعلقة بالديون الخارجية لبلاده بالروبل.

وذكر بيان للكرملين اليوم الأربعاء أن المرسوم يتضمن فتح حساب باسم واحد أو أكثر من الدائنين الأجانب دون الحضور الشخصي لممثليهم، والذي يتم الاحتفاظ به بالروبل، مشيرا إلى أن المستفيدين من هذه الحسابات هم أصحاب سندات اليورو الروسية.

ويوضح المرسوم أن الأموال المودعة في الحساب المذكور تُحسب بسعر صرف العملات الأجنبية المتشكل في سوق الصرف الأجنبي في روسيا.

وينص المرسوم أيضا على الاعتراف بالالتزامات بموجب سندات اليورو على أنها منفذة في حال تم تنفيذها بالروبل بمبلغ يعادل قيمة الالتزامات بالعملة الأجنبية، وتحسب بسعر صرف العملات الأجنبية في سوق الصرف الأجنبي في السوق الروسية في اليوم، الذي قامت فيه روسيا بوضع الدفعات في الإيداع المركزي.