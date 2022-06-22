القنصلية السعودية في سيدني تعلن تلقيها بلاغا من السلطات بمقتل سعوديتين

أعلنت القنصلية العامة للسعودية في سيدني أنها تلقت بلاغا من وزارة الخارجية الأسترالية يفيد بوفاة مواطنتين سعوديتين في مقر إقامتهما في مدينة سيدني.

وأضافت، عبر حسابها بموقع "تويتر" اليوم الأربعاء: "انطلاقا من توجيهات القيادة وما توليه من اهتمام ورعاية للمواطنين، قامت القنصلية بالتواصل الفوري مع الجهات المعنية الأسترالية المختصة للوقوف على حيثيات الواقعة المؤسفة، وطلبت من الجهات المختصة موافاتها في أسرع وقت بنتائج التحقيق في أسباب وفاتهما".

وكانت صحيفة "ديلي ميل" كشفت أنه تم العثور على الشقيقتين مقتولتين في مسكنهما جنوب غربي مدينة سيدني الأسترالية. وكانتا فرتا من السعودية في عام 2017 عندما كانتا تبلغان من العمر 18 و19 عاما.

ووفقا للصحيفة فقد تم اكتشاف جثتيهما بعدما تأخرتا عن دفع إيجار مسكنهما وبدأ البريد يتراكم خارج باب المسكن.

وقالت الشرطة إن جثتي الشقيقتين كانتا هناك "لبعض الوقت ولم تظهر عليها علامات إصابة واضحة".

ووفقا للصحيفة فإنه بينما لم تكن هناك علامات على الدخول القسري للشقة لا يزال المحققون يتعاملون مع الوفاة على أنها مشبوهة.